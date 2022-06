Bernburg/Könnern/MZ - Der Wecker klingelt 2 Uhr morgens. Eine halbe Stunde später sitzt Frank Wyszkowski bereits in seinem Auto. Genau 976 Kilometer liegen in dem Moment vor dem Bernburger. Und das mulmige Gefühl ist mit im Gepäck. Denn es geht Richtung Osten, das Ziel ist der ukrainische Grenzübergang in Shegyny.