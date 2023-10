Insgesamt 60 Aussteller haben beim diesjährigen Studien- und Berufsorientierungstag in der Salzlandsporthalle Staßfurt Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Mehr als 1000 Schüler aus dem Salzlandkreis haben sich vor Ort informiert.

Staßfurt - Alina Hesse ignoriert den Trubel hinter ihr. Während sich die Menschenmassen im Rücken der Schülerin durchschieben, sitzt die 17-Jährige ruhig am Tisch und bestückt eine Leiterplatte. Sie blickt kaum auf und hat – ganz offensichtlich – Spaß an dieser praktischen Arbeit. Die Zwölftklässlerin von der Berufsbildenden Schule BbS „WEMA“ Aschersleben-Staßfurt probiert am Stand der Firma „Tonfunk“ aus Ermsleben aus, was sie später einmal beruflich machen will. Also vielleicht.