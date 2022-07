Betrug: Ehepaar im Salzlandkreis sorgt für Jobcenter-Schaden von mehreren tausend Euro

Schönebeck/Staßfurt - Das türkisch-stämmige Ehepaar Ceylan (Name geändert) muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Den Eheleuten wird von der Staatsanwaltschaft gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. So sollen die 25-jährige Dünja und der 31-jährige Ahmet Ceylan (beide Namen geändert) zwischen November 2018 und August 2019 Gelder vom Jobcenter des Salzlandkreises erhalten haben, obwohl diese ihnen nicht zugestanden hätten, so die Anklage.