Bevölkerungsrückgang in Staßfurt: Was kann getan werden?

Die Stadt Staßfurt arbeitet an Konzept für zukünftige Planungen in der Bodestadt.

Staßfurt - Wie lebenswert ist Staßfurt? Wie soll die Stadt in zehn Jahren aussehen? Was muss getan werden, um Einwohner zu gewinnen? Was muss in der Wirtschaft oder beim Bauen getan werden? Wie muss sich Staßfurt entwickeln, um attraktiv zu werden?