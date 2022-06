Bienenhonig begeistert Hortkinder in Egeln

Die Stadt Egeln ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Die Kommunalpolitiker haben deshalb Glück, dass es mit dem Hellmuth'schen Legat eine Stiftung gibt, mit der viele freiwillige Leistungen in der Kommune finanziert werden können. Die Stiftung unterstützt die Kita „Bördespatzen“ bei der Anschaffung einer kompletten Imkerausrüstung.

Egeln - Von den Ausschüttungen des Hellmuth'schen Legats, bei dem es sich um einer der ältesten Stiftungen in Sachsen-Anhalt handelt, profitiert in diesem Jahr auch wieder die Kindertagesstätte „Bördespatzen“ der PIN GmbH des Paritätischen in Egeln.