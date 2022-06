Güsten/Bernburg/MZ - In der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sind am Sonnabend 30 Flüchtlinge aus der Ukraine, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche, angekommen, versorgt und untergebracht worden. „Mit viel ehrenamtlichen Engagement haben wir in der vorigen Woche die Unterkünfte vorbereitet, welche Einwohner in Alsleben und Güsten angeboten haben“, freut sich Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann, dass ein weiterer vom Bernburger Frank Wyszkowski (die MZ berichtete) organisierter Hilfseinsatz, diesmal aus Rumänien, erfolgreich im Kreis zu Ende gebracht werden konnte.