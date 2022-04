Bördeaue: Lehrermangel spitzt sich zu

Unseburg/Tarthun/Egeln - „Ich habe das Gefühl, dass die Schulen eine Sparbüchse für das Land sind“, sagte Hans-Rüdiger Kosche (CDU) in der jüngsten Bördeaue-Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass in der Grundschule „An den Linden“ in Wolmirsleben, in der die Kinder aus Borne, Unseburg und Wolmirsleben lernen, zum Schulanfang 26 Abc-Schützen eingeschult wurden, und zwar in nur eine Klasse. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Lehrerin Susanne Schröder zum Ende des vergangenen Schuljahres in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurde, ohne dass das Land für sie eine neue Lehrkraft zur Verfügung gestellt hat.