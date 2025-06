Kurz hintereinander gibt es in der Staßfurt rund um Christi Himmelfahrt mehrere ähnliche Einsätze, die der Feuerwehr einiges abverlangen. Stadtwehrleiter: So etwas in 20 Jahren nicht erlebt. Die Polizei ermittelt.

Am Prinzenberg in Staßfurt ist es in den frühen Morgenstunden am 29. Mai zu einem Dachstuhlbrand gekommen.

Staßfurt - Rund um Christi Himmelfahrt 2025 war die Feuerwehr in Staßfurt und waren auch die Feuerwehren der umliegenden Orte mehrfach im Einsatz. Gleich zweimal in den frühen Morgenstunden an Christi Himmelfahrt, dann noch mal in den Morgenstunden am Freitag danach. Und bereits den Freitag davor hat es einen Einsatz gegeben, der Parallelen aufwies.