Die Hohenerxlebener sind unzufrieden mit dem Vorgehen beim Breitbandausbau im Ort. Kritik gibt es etwa an der Kommunikation sowie Auswirkungen auf die Blühwiese.

Breitbandausbau in Hohenerxleben: Bürger üben Kritik am Vorgehen

Sollten diese Mohnbüschel als Ersatz für die zerstörte Blühwiese in Hohenerxleben dienen?

Hohenerxleben/VS - Es dauerte eine Weile, bis sich die Stadtwerke Staßfurt dazu entschieden hatten, doch auch in Hohenerxleben den Breitbandausbau zu forcieren. Andernorts wie in Neundorf oder Rathmannsdorf waren die Prozentlimits an teilnehmenden Haushalten, die die Stadtwerke gesetzt hatten, erreicht worden.