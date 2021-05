Brunnen am Sperlingsberg in Staßfurt wird für Sommerbetrieb restauriert

Im Corona-Jahr 2020 sprudelte der Brunnen am Sperlingsberg in Staßfurt gar nicht. Derzeit wird der extrem verschmutzte Brunnen von einer Firma gereinigt. Nach Pfingsten soll er wieder sprudeln.

Staßfurt - Hat der Künstler Christo posthum in Staßfurt ein neues Kunstwerk aufstellen lassen? Das fragen sich die Tage mitunter einige Staßfurter, wenn sie in der Steinstraße am Sperlingsberg vorbeilaufen. Der Brunnen ist komplett eingehüllt.

Mitnichten handelt es sich dabei aber um Kunst. Der Lärm und die Bauarbeiter daneben verraten, dass fleißig gearbeitet wird. Der Brunnen auf dem Sperlingsberg wird endlich wieder auf Vordermann gebracht. Schon im vergangenen Jahr sprudelte der Brunnen gar nicht mehr, auch weil es durch die Corona-Pandemie in der Einkaufsstraße viel weniger Publikumsverkehr gab. Allgemein war der Brunnen in keinem guten Zustand. „Er ist ganz furchtbar verschmutzt gewesen durch die Kalk-Ablagerungen“, berichtet Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin für Stadtsanierung und Bauen. Im vergangenen Jahr habe der Stadtpflegebetrieb versucht, den Brunnen mit Säure zu bearbeiten. Der Schmutz ging aber nicht ab.

Beschuss mit Glasperlen-Gemisch

In diesem Jahr kümmerte sich Epperlein frühzeitig und organisierte eine Firma aus Neu Staßfurt, die auf solche Arbeiten spezialisiert ist. „Die Mitarbeiter beschießen die Oberfläche mit einem feingliedrigen Glasperlen-Gemisch“, erklärt Epperlein. Das Metall darunter wird nicht angegriffen.

„Eingehaust“, wie es in der Fachsprache heißt, wurde der Brunnen am vergangenen Montag. Die Bauarbeiter mussten dabei warten, bis gutes Wetter ist, um die Arbeiten durchzuführen. Am Donnerstag begannen sie nun damit. Warum das weiße Gewand? „Das dient dem Schutz der Menschen“, so Epperlein. Der Vorhang schützt Passanten vor der Staubbelästigung bei den Arbeiten. Auch eine Absauganlage kommt mit viel Lärm zum Einsatz. Bezahlt wird die Restaurierung des Brunnens aus dem laufenden Haushalt.

Ab Dienstag wird dann der Bereich rund um den Brunnen vom Stadtpflegebetrieb mit einer Kehrmaschine gesäubert und dann heißt es wohl nach Inbetriebnahme der Pumpen: Wasser marsch! Dann können alle kleinen und großen Staßfurter vor allem an den warmen Sommertagen wieder eine kühlende Erfrischung am Brunnen genießen.