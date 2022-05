Bürgermeister-Wahlen in Staßfurt: Ein Quartett will ins Rathaus

Staßfurt - 1, 2 oder 3: Letzte Chance – vorbei. Gestern um 18 Uhr ist die Frist für die Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl am 20. März in Staßfurt abgelaufen. Neben den drei bekannten Bewerbern von SPD, CDU und Linke ist am Montag ein vierter Kandidat dazugekommen. Der 58-jährige Thomas Alt hat als parteiloser Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen.