Die Einreichungsfrist der Bewerbungen für die Bürgermeisterwahlen am 3. September in der Egelner Mulde ist abgelaufen. Die Zulassung der Kandidaten durch den Gemeindewahlausschuss ist erfolgt.

Egeln - Bis zuletzt blieb es spannend, ob sich bis zum Montag, 7. August, 18 Uhr, zu den bekannten Kandidaten noch weitere im Egelner Rathaus melden werden, die bei der Wahl antreten wollen. Doch das war nicht der Fall.

„Bis zum Ende der Einreichungsfrist lagen uns insgesamt acht Bewerbungen für die Bürgermeisterwahlen in der Egelner Mulde vor“, sagte gestern die Gemeindewahlleiterin Dagmar Witzke. Zwei Personen wollen Verbandsgemeinde-Bürgermeister werden, drei künftig die Geschicke der Gemeinde Börde-Hakel an der Spitze maßgeblich bestimmen, zwei die der Gemeinde Bördeaue und eine die Gemeinde Wolmirsleben steuern.

Für das Amt des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters, der als einziger Kommunalpolitiker der Egelner Mulde hauptamtlich tätig ist und die Verwaltung im Egelner Rathaus führt, geht Anke Janko-Bartsch (CDU) aus Hakeborn ins Rennen. Sie tritt gegen den Amtsinhaber Michael Stöhr (UWGE) aus Egeln an.

In der Gemeinde Bördeaue will es Peter Fries (CDU) aus Tarthun noch einmal wissen. Weiterhin wirbt der Gemeinderat Lars Gareis aus Tarthun um die Gunst der Wähler.

Wahlausschuss prüft Kandidaten

In der Gemeinde Börde-Hakel werden sich am 3. September Dirk Bartsch (CDU) aus Hakeborn, der Vorsitzende des Sportvereins Blau-Weiß Etgersleben Tim Heberling aus Etgersleben und Amtsinhaber Axel Großheim aus Westeregeln dem Wählervotum stellen.

Anders sieht es in der Gemeinde Wolmirsleben aus. Dort hat sich kein weiterer Kandidat gemeldet, der den Amtsinhaber Knut Kluczka (CDU), der damit allein antritt, herausfordern will.

Der Gemeindewahlausschuss wollte in seiner Sitzung am Dienstagabend um 18 Uhr im Egelner Rathaus nach eingehender Prüfung, ob die Bewerber die geforderten Voraussetzungen erfüllen, über ihre Zulassung entscheiden.

Im Vorfeld der Wahlen, die am 3. September und bei einer möglichen Stichwahl am 17. September stattfinden werden, werden sich die Bürgermeister-Kandidaten den Wählern in Versammlungen vorstellen. Sie sind öffentlich. Interessierte Bürger können daran teilnehmen. Sie werden die Möglichkeit haben, den Bewerbern Fragen zu ihrer Person und ihrem Wahlprogramm zu stellen. Dafür hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung mehrere Termine vorbereitet.

Für die Verbandsgemeinde-Bürgermeisterwahl findet die Präsentation am Dienstag, 22. August, 18 Uhr, in der Aula der Grundschule „Vier Jahreszeiten“ Am Hunnengraben 9 in Egeln statt.

Den Anfang bei den ehrenamtlichen Bürgermeistern macht die Gemeinde Börde-Hakel. Dort erfolgt das Wahlforum am Montag, 21. August, 18 Uhr, im Gymnastikraum der Sporthalle Westeregeln in der Feldstraße 6 a.

Briefwahl ab 16. August

In der Gemeinde Wolmirsleben können sich die Bürger am Mittwoch, 23. August, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Wolmirsleben, Chaussee 17, über die Ziele von Knut Kluczka für das Dorf in seiner nächsten siebenjährigen Legislaturperiode informieren. In der Gemeinde Bördeaue wird diese Runde am Donnerstag, 24. August, 18 Uhr, im Gemeindesaal in der Buschstraße 75 b in Tarthun ausgerichtet.

„Die Briefwahl wird ab dem 16. August möglich sein. Die von den Wahlberechtigten beantragten Wahlunterlagen gehen rechtzeitig raus. Es sind schon viele Anträge bei uns eingegangen“, sagte die Gemeindewahlleiterin und fügte hinzu: „Die Beantragung der Briefwahlunterlagen kann ganz einfach mittels QR-Code auf dem Wahlschein oder per Post erfolgen.“