Christine Kämpfert betreibt in Staßfurt ein Café-Stübchen, hier wirbelt sie gerade in ihrer Mini-Backküche.

Staßfurt. - So unscheinbar wie das Café-Stübchen in der Löderburger Straße in Staßfurt sich äußerlich präsentiert, so winzig ist Christine Kämpferts Hinterland. Was sie allerdings in dieser schätzungsweise zehn Quadratmeter kleinen Mini-Backküche zaubert, lässt bei Freunden süßer Leckereien keine Wünsche offen.