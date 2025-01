Campingplatz am Wolmirsleber See bleibt Zankapfel

Im Streit um den Campingplatz am Wolmirsleber Schachtsee ist längst keine Ruhe eingezogen.

Wolmirsleben. - Der Besitzer des Campingplatzes am Großen Wolmirslebener Schachtsee, Joachim Noeske, hat beim Polizeirevier des Salzlandkreises in Bernburg Strafanzeige gegen den Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde, Michael Stöhr (UWGE) erstattet. Damit hat er das Magdeburger Rechtsanwaltsbüro Paus, Günther und Heinz beauftragt. Dabei geht es um den 2011 erfolgten Verkauf der Grundstücke rund um den Schachtsee durch die Verbandsgemeinde an Joachim Noeske. Auf dem Gelände befand sich zum damaligen Zeitpunkt ein Campingplatz.