Viele Camper sind schon seit Jahrzehnten am Schachtsee in Wolmirsleben. Dazu gehören auch Manfred und Ina Fürst (l.) sowie Simone und Rüdiger Kobbe mit ihrem Enkel Luke. Manfred Fürst hat das Geschehen vor Ort von Anfang an festgehalten und in mehreren Fotobüchern festgehalten.

Foto: René Kiel