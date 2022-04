Clown, Lesung und Beratungen: Neuer Stadtsaal am See in Staßfurt wird gleich genutzt

Vom ersten Tag an ist im neuen Haus am See richtig was los, auch im Saal.

Im Veranstaltungssaal im Erdgeschoss vom neuen Haus am See drehen sich Marie und Clown Micky gegenseitig Nasen. In dieser Woche tagen hier abends die Fachausschüsse des Stadtrats Staßfurt.

Staßfurt - Vom ersten Tag an ist im neuen Haus am See richtig was los, auch im Saal. Nach der Feierstunde für geladene Gäste sorgten hier am Tag darauf Clown Micky und Assistentin Lotta bei den Jüngsten für gute Laune.