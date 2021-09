Corona: Drittimpfung im Impfzentrum des Salzlandkreises

Staßfurt - vs

Bis Ende September bietet der Salzlandkreis Drittimpfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus an. Zu den dafür in Frage kommenden Personen gehören über 70-Jährige, vulnerable Gruppen sowie Menschen, die in Kliniken oder in der Pflege arbeiten. Sie können sich jederzeit zu den bekannten Öffnungszeiten zwischen 9 und 18 Uhr im Impfzentrum in der Staßfurter Bodestraße impfen lassen. Ein Termin ist nicht notwendig.

Mitzubringen sind lediglich der Impfpass sowie die Krankenversicherungskarte. Gespritzt wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna. Voraussetzung ist jedoch, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Impfzentrumsleiter Thomas Michling erklärt aus diesem Grund, dass das von Bund und Land vorgegebene Angebot aktuell nicht für die unter 70-Jährigen in Frage kommt.

Ältere und vulnerable Personen in Pflegeeinrichtungen werden bei Bedarf von den jeweils zuständigen Ärzten geimpft. Der Salzlandkreis steht allerdings unterstützend mit mobilen Impfteams ab kommender Woche zur Verfügung.