Infektionszahlen explodieren: Jetzt trifft es die Kinder im Salzlandkreis

Bernburg/MZ - Immer mehr Stühle in Bernburgs Grundschulen bleiben leer, genauso wie die Kleiderhaken in den Kita-Garderoben. Mit voller Wucht fegt das Corona-Virus derzeit durch die Kindereinrichtungen im Salzlandkreis und beschert Rekordwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Mittwoch lag sie bei den Null- bis 14-Jährigen bei 4.024 und damit mehr als doppelt so hoch wie der Wert der Gesamtbevölkerung im Kreis. Innerhalb der letzten Woche haben sich allein im Landkreis mehr als 900 Kinder mit Corona infiziert.