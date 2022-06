Corona-Testpflicht in den Schulen in Staßfurt

Am Donnerstag ist Schulstart, auch in Staßfurt. Ohne Test darf kein Schüler mehr die Schule betreten. Dafür braucht es Einverständniserklärungen der Eltern. Fast alle Eltern zeigen Verständnis und lassen ihr Kind in der Schule testen.

Staßfurt - In der Grundschule Förderstedt sind auch die großen Menschen ganz aufgeregt und können es kaum erwarten, dass die kleinen Menschen wieder zurückkommen. „Es wird Zeit, dass wieder Leben in die Schule einzieht“, sagt Schulleiterin Gabi Lange. „Lehrer brauchen Kinder.“ Und umgekehrt. „Alle Räume sind geschmückt. Wir freuen uns auf einen unbeschwerten Start.“

Sechs lange Wochen haben am Donnerstag ein Ende. Die Sommerferien sind vorbei. Die Schule geht wieder los. Beim Neustart konnten die Altlasten aber nicht abgeschüttelt werden. Corona gibt es immer noch und gerade jetzt rücken die Schulen dabei wieder in den Fokus. Politiker durch viele Parteien hinweg betonen gebetsmühlenartig, dass es nicht wieder dazu kommen darf, dass die Schulen geschlossen werden müssen.

In Sachsen-Anhalt und im Salzlandkreis ist der Inzidenz-Wert sehr niedrig. Dieser spielt zwar nicht mehr die entscheidende Rolle bei Maßnahmen: Trotzdem gelten auch in Staßfurt Corona-Regeln, die dringend eingehalten werden müssen.

Laut Landesverordnung gibt es in allen Schulen einen Regelbetrieb und Präsenzpflicht. Ausnahmen davon sind nicht möglich. Und es gibt Testpflicht. Am ersten Schultag werden alle Schüler einmal mit einem Schnelltest getestet. In den darauffolgenden zwei Wochen wird dreimal wöchentlich getestet. Danach wird zweimal die Woche getestet. Wie schon vor den Sommerferien. Ausgenommen von der Testpflicht sind nur vollständig Genesene und Geimpfte.

Die einzelnen Schulen in Staßfurt haben in den vergangenen Wochen viel Organisationsarbeit geleistet. Die große Aufgabe ist es, die Einverständniserklärungen der Eltern fürs Testen einzuholen.

Liegt die Einverständniserklärung nicht vor, versuchen wir die Eltern anzurufen. Erreichen wir sie nicht, darf das Kind am ersten Tag mit Maske am Unterricht teilnehmen. Am zweiten Tag darf die Schule ohne Test nicht mehr betreten werden. Uwe Oswald, Schulleiter Tierpark-Schule Staßfurt

„Wir haben alle Eltern von den neuen Fünftklässlern und alle Neuzugänge in den höheren Klassen über den Briefweg informiert“, erklärt Uwe Oswald, Schulleiter der Ganztags-Sekundarschule „Am Tierpark“ in Staßfurt. Von diesen liege natürlich noch keine Einverständniserklärung zum Testen vor. 72 Fünftklässler und 20 weitere Neuzugänge gibt es. Es wurden also fast 100 Briefe herausgeschickt. „Auf der Homepage gibt es auch ein Formular zum Ausdrucken. Alle Eltern wurden mehrfach informiert“, so Oswald.

Die Schüler müssen am Donnerstag die Erklärung vorzeigen. „Liegt diese nicht vor, versuchen wir die Eltern anzurufen. Erreichen wir sie nicht, darf das Kind an diesem Tag mit Maske am Unterricht teilnehmen“, erklärt Oswald. Das gilt aber nur für den ersten Tag. „Am zweiten Tag darf die Schule ohne Test nicht mehr betreten werden.“ Ausnahmen gebe es nicht, die Ansage vom Land sei eindeutig. „Ansonsten werden unentschuldigte Fehltage eingetragen. Das sind die Konsequenzen“, sagt Oswald.

Wenn Eltern Angst haben, dass ihr Kind beim Testen verletzt wird, besteht die Möglichkeit, dass die Eltern die Tests abholen und zu Hause testen. „Zwei Elternhäuser haben das so signalisiert. Von zwei weiteren Familien liegt noch keine Antwort vor“, so Oswald.

Eltern dürfen das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen betreten. Gabi Lange, Schulleiterin Grundschule Förderstedt

Auch in der Grundschule Förderstedt gab es Kontakt. „Wir haben sogenannte Eltern-Nachrichten verschickt“, erklärt Schulleiterin Gabi Lange. Auch hier: Es gilt Anwesenheitspflicht und Testpflicht. Am ersten Tag müssen alle Kinder Masken tragen. Erst wenn Tests durchgeführt wurden, dürfen die Kinder die Masken abnehmen. „Eltern dürfen das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen betreten“, sagt Lange.

Die Eltern ziehen gut mit. „Es läuft relativ problemlos mit den Einverständniserklärungen“, so Lange. Das sei schon im vergangenen Schuljahr der Fall gewesen. „Nur vereinzelt wollen Eltern die Tests abholen. Das ist eine Hand voll.“

Am Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt gilt ebenso: „Der Zutritt zum Schulgelände ist (...) Schülerinnen und Schülern und dem Schulpersonal nur gestattet, wenn diese Personengruppen frei von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus sind.“ Die Testpflicht gilt für alle Schüler für den ersten Tag. Die Einverständniserklärungen sind auf der Homepage herunterladbar und müssen vollständig ausgefüllt sein. „Ohne Testung ist eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich“, heißt es. Die Schüler wurden dabei auch über die Vertretungs-App auf dem Handy informiert. „Im Regelfall testen sich die Schüler in den Lerngruppen. Vereinzelt holen Eltern auch Tests ab. Das ist bei fünf bis sechs Schülern der Fall“, sagt Schulleiter Steffen Schmidt.

Kommen Eltern der Testpflicht für ihr Kind nicht nach und kann das Kind deswegen nicht in die Schule, ist das „streng genommen eine Schulpflichtverletzung“, so Schmidt. „Wir hoffen aber auf Einsicht, setzen auf Kommunikation und werden mit den Eltern vernünftig sprechen. Wir haben eine hohe Expertise und Routine beim Testen. Bisher ist nichts passiert.“

Wichtigste Maßnahme bei der Bekämpfung des Coronavirus in den Schulen ist also immer noch: Testen, testen, testen. Dazu sind die Schulen wie schon im vergangenen Schuljahr angehalten, bei den Klassenräumen Stoßlüftungen zu machen.

Die viel diskutierten Luftfilteranlagen sind hingegen (noch) kein Thema. Das Land plant, alle Unterrichtsräume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit mit einem mobilen Luftreinigungsgerät auszustatten. Dazu gibt es auch finanzielle Unterstützung vom Bund. „Die Förderung ist ausschließlich für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit in Schulen mit Kindern unter 12 Jahren gedacht“, heißt es dazu.

„Bei uns ist nur ein Raum schlecht belüftbar. Wir fallen daher nicht in die Förderung“, sagt Uwe Oswald von der „Tierpark-Schule“ in Staßfurt. Dafür gibt es dort wie auch an den anderen Schulen CO2-Ampeln. Gabi Lange von der Grundschule Förderstedt sagt: „Luftfilter wären eine Option für mehr Sicherheit.“ Planungen gibt es aber auch hier nicht. Im Staßfurter Dr.-Frank-Gymnasium gibt es in Haus I seit der Sanierung 2015 bereits Lüftungsanlagen. „Haus II fehlt aber noch“, sagt Schulleiter Steffen Schmidt. Ein Aggregat für sechs Unterrichtsräume würde 40.000 Euro kosten.

Der Salzlandkreis teilt mit: „Nach Überprüfung von insgesamt 783 Unterrichtsräumen fallen sechs Räume in die Kategorie, für die ein geeigneter mobiler Luftfilter anzuschaffen ist, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus über die Luft zu reduzieren. Das haben wir bereits dem Bildungsministerium mitgeteilt“, so Kreissprecher Marko Jeschor. „Es handelt sich um fünf Räume in der Burgschule in Aschersleben sowie einen Raum in der Sekundarschule Campus Technicus in Bernburg.“ Dabei handele es sich um Räume, die nicht ganztägig für den Unterricht genutzt werden. Die konkreten Förderbedingungen seien noch unklar.

Dafür gibt es in allen Räumen CO2-Ampeln, die Anfang des Jahres gekauft worden.