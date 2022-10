Coronatests: Hohe Nachfrage in Staßfurt, aber kaum Testzentren

Die sieben Testzentren in Staßfurt und Güsten spüren seit der Schließung des großen Testzentrums in Staßfurt einen starken Anstieg von Nachfragen. Bei einigen müssen sich die Leute gedulden, um einen Termin zu bekommen.

Die Zeiten, als Nadine Ulrich in Güsten unter freiem Himmel und im Dunkeln Coronatests durchführte, sind vorbei. Neben ihrer wieder stark frequentierten Teststation in den Räumen am Güstener Kirchplatz (neben Heimatverein) sucht sie nun noch Räumlichkeiten für ein weiteres Angebot in Staßfurt.

Staßfurt - Auch wenn die Einschränkungen durch das Coronavirus nicht mehr so groß sind wie in vergangenen Jahren, ist die Pandemie noch nicht vorbei. So gilt in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Testpflicht. Diese gewinnt umso mehr an Bedeutung, als die Zahl der Infizierten wieder steigt. Stand Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Salzlandkreis nach 256 neugemeldeten Fällen bei 684,1. Zum Vergleich: bundesweit betrug die Inzidenz sogar 799,9. In Staßfurt hat kürzlich eine großes Testzentrum geschlossen.