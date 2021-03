Seit Monaten wird in den Sportvereinen in Staßfurt nicht mehr trainiert. Die Sport- und Karateschule beklagt fehlende Perspektiven.

Staßfurt l Menschen mit gutem Gedächtnis werden sich daran erinnern, als es noch kein Corona gab: Als die Sportvereine in der Region zahlreiche Versuche unternommen haben, um die breite Bevölkerung in Bewegung zu bringen. Fußball, Handball, Volleyball, Tennis, Kegeln, Tischtennis, Rehasport, Karate ... Die Liste könnte noch sehr viel länger werden. Staßfurt ist eine Stadt mit sehr breitem sportlichen Angebot. Eigentlich gibt es keinen Sport, den man in Staßfurt nicht im Verein betreiben könnte.



Eigentlich. Denn seit März 2020 ist bekanntlich nichts mehr normal. Alle leiden. Auch für die Vereine ist die Zeit nicht einfach. Seit Anfang November 2020 steht alles still. Erneut. Viele Vereine erdulden die Situation frag- und klaglos. Die Sport- und Karateschule Staßfurt will aber nicht mehr untätig auf Besserung hoffen. Der Breitensportverein hat vergangene Woche einen offenen Brief verfasst, der der Volksstimme vorliegt. Der Brief ging an die Stadt, den Landesport- und Kreissportbund, die Kommunalpolitiker in Staßfurt, den Ministerpräsidenten und den Finanzminister. Tenor: So kann es nicht weitergehen. „Die Situation ist für uns untragbar geworden. Es gibt seitens der Politik keine Perspektive für eine zeitnahe Wiedereröffnung unserer Vereinsstätte“, heißt es.



Der Verein argumentiert, dass er ehrenamtlich und für das Gemeinwesen arbeitet. Für Menschen von zwei bis 86 Jahren. Es geht um das Miteinander und soziale Kompetenzen. „In dieser jetzigen Situation allerdings werden wir aber von allen Seiten im Stich gelassen“, heißt es. Finanzielle Probleme und Perspektivlosigkeit würden den Verein und ihre Mitglieder belasten. Feste Sponsorenverträge hat der Verein nicht. Er wirtschaftet mit Mitgliedsbeiträgen, die spürbar gesunken sind.



15 Prozent der Mitglieder verloren

540 bis 560 Mitglieder hatte der Verein einst. „Anfang Februar hatten wir einen Schwund von 15 Prozent“, sagt der Vereinsvorsitzende Michel Olschewski. Das sind also etwa 80 Mitglieder, die gekündigt haben. Der Mitgliedsbeitrag liegt zwischen drei und 20 Euro. Der Verein möchte dabei stellvertretend für viele andere Vereine stehen. „Es geht nicht nur um uns“, betont Olschewski. „Wir wollen zeigen, dass die Grenze erreicht ist. Uns wird nicht geholfen.“



Die Sport- und Karateschule hat dabei in der Vereinslandschaft eine Sonderrolle. Denn die Sportstätte in der Atzendorfer Straße gehört nicht der Stadt. Die Befreiung von den Betriebskosten, die Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) für Vereine verkündet hatte, die städtische Sportstätten derzeit nicht nutzen können, gilt für die Sport- und Karateschule nicht. Dazu kommen Personalkosten, Versicherungen, Pacht, Grundsteuer, Weiterbildungen, Instandhaltungen, Reinigung oder Hygiene. „Uns wäre geholfen, wenn für solche Vereine mit eigenen Betriebsstätten Fixkosten übernommen werden“, sagt Olschewski. Er beklagt, dass Vereine nicht genau wissen, wo sie zum Beispiel Corona-Hilfen bekommen könnten. „Für die Anträge braucht es einen Steuerberater“, so Olschewski.



Vereine mit eigenen Betriebsstätten sind die Ausnahme. Aber auch der Rehabilitations- und Behindertensportverein (GRB) Staßfurt mit etwa 1000 Mitgliedern ist davon betroffen. „Wir haben zwei Sportstätten, für die wir trotzdem aufkommen müssen“, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Wagner. Der Verein hat zwischen 50 und 100 Mitglieder seit Pandemie-Beginn verloren. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zwölf Euro im Monat.



Den offenen Brief kennt Thomas Wagner. „Das Schreiben ist völlig korrekt. Das ist ein Hilfeschrei, der vernommen werden sollte“, sagt er. Gleichwohl glaubt er nicht, dass der Brief etwas ändert. Für den Verein selbst sind die Finanzprobleme noch nicht so groß. Der Verein hat große Einnahmen durch den Rehasport. „Die Rezepte laufen eineinhalb Jahre. Derzeit rechnen wir welche von 2018 und 2019 ab“, so Wagner. Heißt: „Wir spüren die Auswirkungen dann in ein bis zwei Jahren.“ Wenn Einnahmen aus der Corona-Zeit fehlen. Derzeit befinden sich Mitarbeiter in Kurzarbeit. Strom- und Heizungskosten sind reduziert.



Individualsport bei Sport- und Karateschule

Sollte geöffnet werden? Die Sport- und Karateschule bietet schon Individualsport an. Montag bis Mittwoch gibt es einen Fitnessparcours, Donnerstag bis Freitag einen Kinderparcours. Wer sich über eine Termin-App anmeldet, kann allein trainieren. So etwas ist für den GRB Staßfurt nicht denkbar. „Unsere Mitglieder sind zu 50 Prozent weiblich und über 70. Das sind Hochrisiko-gruppen“, sagt Thomas Wagner. Für ihn gilt in der Corona-Zeit: „Abwarten. Und wenn es wieder losgeht, Arschbacken zusammenkneifen und los geht's.“



Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) bestätigt, dass der offene Brief auch im Rathaus angekommen ist. „Der Brief wurde intern an den Fachdienst weitergegeben“, sagt er. „Ich verstehe Michel Olschewski vollkommen. Wir werden Herrn Olschewski kontaktieren und zusammen mit der Wirtschaftsförderung Wege für die Förderung aufzeigen.“ Die Stadt will Hilfe anbieten. So wie bei den Firmen, die sie in der Corona-Zeit schon unterstützt.



Der Kreissportbund als Interessenvertreter der Vereine im Salzland hat den offenen Brief vernommen. „Wir kennen die Probleme und verstehen sie“, sagt Geschäftsführer Uwe Grenzau. Dass es keine Hilfe und keine Unterstützung gibt, will er aber so nicht stehen lassen. „Die Pauschalförderung pro Mitglied wurde am 1. Januar um 50 Cent erhöht“, sagt er. Die Vereine haben so in Corona-Zeiten mehr Einnahmen. „Dazu gibt es Hilfen über die Investitionsbank, die Sparkasse oder Lotto und auch Vergünstigungen vom Finanzamt.“



Und darüber hinaus: „Wir stehen für alle Fragen offen. Und wo wir nicht helfen können, vermitteln wir“, sagt Grenzau. Das gilt auch für finanzielle Hilfen. „Es gibt Online-Meetings vom Landessportbund, die sich mit Steuern und Finanzen befassen. Dazu eine Broschüre vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die erklärt, wie man sich als Verein jetzt verhalten sollte. Diese Bibel in Corona-Zeiten hat jeder Verein im Salzlandkreis bekommen.“



Aber natürlich sind alle Vereine betroffen. Beim Fußballverein SV 09 Staßfurt rollt seit Ende Oktober 2020 kein Ball. „Gott sei Dank haben wir kaum Mitgliederschwund“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Krüger. Von den 250 Mitgliedern hat der SV 09 aber nur einzelne verloren. „Unser Hauptsponsor steht zu uns trotz Corona. Wir kommen recht gut durch.“



Beim Handballverein (HV) Rot-Weiss Staßfurt sieht es ähnlich aus. „Die Sponsoren haben uns die Treue gehalten“, sagt Präsident Patrick Schliwa. Dass Restaurants und Reisebüros ihre Unterstützung vorerst eingestellt haben, versteht er. „Auch bei uns hält sich der Mitgliederschwund in Grenzen.“ Der HV Rot-Weiss hat etwas über 150 Mitglieder. Was Schliwa beschäftigt: „Je länger der Lockdown dauert, desto größer sind die Auswirkungen für die sportliche Entwicklung.“ Vor allem im Nachwuchs-Bereich. „In der D- und C-Jugend gibt es sensible Phasen und große Entwicklungsschübe. Das Erlernen eines Sprungwurfs oder Hüftwurfs wird schwerer.“



Einig sind sich alle Vereine, dass die Situation nicht dauerhaft tragbar ist. „Verschließen Sie nicht länger die Augen vor den allgegenwärtigen Problemen des Vereinssterbens. Lassen Sie endlich Taten sprechen!“ Der Aufruf im offenen Brief ist eindeutig. „Die verantwortlichen Leute beim LSB und DOSB bekommen Druck von unten und kennen die Probleme an der Basis“, sagt Uwe Grenzau.