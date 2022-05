Coronazahlen bei Schülern im Salzlandkreis schießen in die Höhe

Staßfurt/Schönebeck (sl) - Die Schüler in Sachsen-Anhalt haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen und konnten in die Winterferien starten. Das könnte zum Rückgang der Corona-Fallzahlen führen. Denn der Kontakt in Klassenzimmern und auf Schulfluren fällt für eine Woche aus. Die Hoffnung, dass die Zahlen sinken, wächst. Doch wirkt sich die Schulpause wirklich aus?