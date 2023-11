Foto: vs

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland. Dazu gehört neben den MZ-Redaktionen in Aschersleben, Bernburg und auch die der Volksstimme in Staßfurt.

Wo entscheidet sich die Zukunft des BSW? Natürlich im Salzlandkreis. Na ja: Zumindest auch. Denn unabhängig von Umfragen oder öffentlichen Auftritten, egal ob auf der großen Bühne der Bundespressekonferenz oder in diversen Talkshows: Auf dem Weg zur Partei werden am Ende immer noch vor allem Wahlen entscheiden, ob Sahra Wagenknecht und das Bündnis, mit dem sie Partei werden will, wirklich ernsthaft konkurrenzfähig sind.