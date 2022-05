Die Tanzschüler aus Staßfurt legen bei ihrem Hobby wieder richtig los

Zu fetziger Musik über die Bühne fegen und zeigen, was man kann. Die Tanzgruppen des Salzlandtheaters können wieder durchstarten. Dabei haben sie zu Lockdown-Zeiten die Gemeinschaft bei ihrem Hobby so vermisst.

Staßfurt - Wenn die coole Musik einsetzt, sind sie Feuer und Flamme. Am Montagnachmittag setzen 20 Mädchen auf der Bühne zum energischen Schritt nach vorn an. Voller Enthusiasmus zeigen sie ihre Drehungen und Schritte. Und sind richtig stolz.

Denn die Mädels haben jetzt einen Teil ihrer Choreografie drauf, die auch bei der großen Weihnachtsgala vor den Eltern und Verwandten im Salzlandtheater gezeigt werden soll. Solchen Momenten fiebern die Tänzerinnen entgegen, wie Marie, die neun Jahre alt ist, erzählt: „Ich war beim Auftritt einer Freundin und ich fand es voll toll. Es macht so viel Spaß, vor Publikum zu tanzen.“ Sie fügt hinzu: „Und wir sind alle ganz enge Freunde geworden.“

Fünf Gruppen nach Alter gestaffelt

Für die fünf Tanzgruppen, die am Salzlandtheater grob nach Alter gestaffelt sind, ist das Einstudieren von Tänzen und Choreografien eine spannende Herausforderung in der Gemeinschaft. „Ich glaube, nach diesen Zeiten ist auch den Kindern der Wert des gemeinsamen Tanzens noch mal mehr bewusst geworden“, meint Tanzpädagogin Jennifer Herzog. Alle seien glücklich, dass der soziale Kontakt über die Tanzgruppen wieder möglich ist. Die ausgebildete Tanzpädagogin lebt in Magdeburg und ist selbstständig in ganz Sachsen-Anhalt an mehreren Einrichtungen tätig. Gemeinsam mit Tanzpädagogin Anja Czuratis aus Staßfurt leitet sie die Kurse.

Denn nach allen möglichen Varianten des Tanzunterrichts auf Distanz – vom Tanzen in Kleingruppen auf dem Theaterhof, über Online-Unterricht und Tanzvideos für zuhause – können sich die Gruppen seit den Sommerferien wieder auf der großen Bühne sehen. Da spielt es dem Tanzensemble in die Hände, dass an den Schulen fleißig getestet wird.

50 Teilnehmer und wöchentliche Anfragen

Nach der schwierigen Zeit geht es jetzt nochmals bergauf. Momentan mit 50 Tänzern erreichen die Pädagoginnen wöchentlich Anfragen für Schnupperrunden, für die sich alle interessierten Kindern anmelden können. Platz für neue Mitglieder ist aktuell vor allem bei den Erwachsenen, die mittwochs ihr eigens Training haben, und den „Minis“ im Alter von vier bis sechs Jahren.

Für die Minis, die Kids und die Teens, wie die einzelnen Tanzgruppen heißen, ist der Sport auch eine Möglichkeit, abzuschalten. „Für mich ist es Stressabbau von der Schule. Man denkt einfach mal an etwas anderes“, erzählt Frieda, die ebenso wie Marie schon eine Weile dabei ist.

Tanzen ist ein echter Allrounder Tanzpädagogin

Hier bekommen die jungen Tänzer neben den sozialen Fähigkeiten, wie aufeinander zu achten und sich in eine Gruppe zu integrieren, auch Koordination, Körper- und Rhythmusgefühl vermittelt. Einfach mal tief einatmen, Kopf hoch und lächeln – damit fangen die Tanzstunden im Theater an. „Musik ist alles. Körperliche und musikalische Bildung, Fitness und Ausdauer. Tanzen ist ein echter Allrounder“, fasst Jennifer Herzog die Faszination an dem Leistungssport zusammen.

All diese Aspekte bewirken bei den Kindern etwas mit der Zeit – manche Mädchen sind schon fünf, sogar zehn Jahre dabei. „Wir steigern uns jedes Jahr. Mit der Zeit können sie selbstständig Tanzschritte erarbeiten und bringen eigene Vorschläge. Sie werden richtig kreativ“, berichtet Jennifer Herzog. „Sie bekommen ein enormes Selbstbewusstsein. Nicht nur Kraft und Technik verbessern sich. Die Kinder gewinnen an Ausstrahlung und Persönlichkeit und können für sich einstehen.“ Dabei kann die Bühne auch der Ort sein, an dem alles möglich wird, wo alle Gefühle sein dürfen und man auch mal in andere Rollen schlüpfen kann.

Kinder werden einbezogen

Das Einbeziehen der Kinder hat im Tanzensemble hohe Priorität. Jede Gruppen beginnt mit einem Sitzkreis, man bespricht, was anliegt, und es wird sich rundherum gekümmert. Aktuell zum Beispiel bereitet eine Mutti für die Weihnachtsgala tolle Charleston-Kostüme für die Kinder vor. Während der Übungen kann jedes Kind sagen, an welcher Stelle es noch Probleme hat, dann wird gemeinsam wiederholt. Wenn die Mädels gern Spagat lernen möchten, wird das als eines der gemeinsamen Jahreszielen festgelegt. Und wenn eine Tänzerin in die nächst größere Gruppe aufsteigt, ist sie super stolz.

Im Salzlandtheater ist man sich sicher: Tanzen kann jeder, der Spaß an Musik und Bewegung hat. Jennifer Herzog meint: „Gerade in diesen Zeiten haben wir doch gelernt, dass wir unter allen Bedingungen tanzen können, zum Beispiel auch zu Hause im noch so kleinsten Zimmer.“