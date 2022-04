DLR Cochstedt: Wie Drohnen helfen können, Menschen zu retten

Das Nationale Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme auf dem Verkehrsflughafen in Cochstedt kommt voran. Vor Journalisten wurde dort am Mittwoch der Einsatz eines ferngesteuerten Flugobjektes getestet, das nach Katastrophenfällen eingesetzt werden und Leben retten kann.

Cochstedt - „Die Coronawehen, die jeder hat, haben uns auch erwischt, vor allen Dingen in der dritten Welle. Vorher waren wir noch total auf Kurs. Das betrifft aber eher die baulichen Themen“, sagte der Leiter des Erkundungszentrums Daniel Sülberg der Volksstimme und fügte hinzu: „Wir haben glücklicherweise die wichtigen Themen, die jetzt für die Projektdurchführung wichtig sind, von 2019 an so priorisiert, dass wir im Erprobungszentrum keinen Verzug haben.“