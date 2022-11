Doch nicht arm wie eine Kirchenmaus? Hecklingen 35 Millionen Euro wert

Die mit großem finanziellen Aufwand sanierte Grundschule in Hecklingen gehört zum Anlagevermögen der Stadt Hecklingen.

Hecklingen - Die Stadt Hecklingen ist keine so arme Kommune wie viele denken. Das macht die über viele Jahr lang erarbeitete vorläufige Eröffnungsbilanz für das Jahr 2013 deutlich. Sie weist eine Bilanzsumme von 35,039 Millionen Euro aus. Darin wird das Sachanlagevermögen mit 29,592 Millionen Euro angegeben. Davon entfallen 9,649 Millionen Euro auf unbebaute Grundstücke. Dahinter verbirgt sich das große Grundvermögen der Stadt in Form von Ackerflächen, die die Kommune 1919 bei einer Zwangsversteigerung erworben und nach der Wende von der Treuhandanstalt zurück bekommen hatte. 382 Hektar Acker- und Grünlandflächen des ehemaligen Stadtgutes sind bis zum Jahr 2033 an einen Landwirt aus Gänsefurth verpachtet worden.