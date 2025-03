Airport wächst Drohnen, Flugtaxis, Lufthilfe und prominente Gäste in Cochstedt

Längst nicht nur Drohnen am Airport: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat seit der Übernahme des insolventen Verkehrsflughafen in Cochstedt rund 20 Millionen in den Aufbau des Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) investiert. Doch auch „normale“ Flüge selbst von Promis gehören zum Flugplan.