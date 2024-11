Der Vorlesetag fand auch in der Grundschule An den Linden in Wolmrisleben statt. Zu den Vorlesern gehörten unter anderem der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (r.) , der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (5.v.r.) und der Umweltschützer Joachim Lotzing (l.).

Egeln/Wolmirsleben/Westeregeln - Am bundesweiten Vorlesetag haben sich auch in diesem Jahr wieder die drei Grundschulen der Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben sowie die Kindertagesstätten beteiligt. Sie konnten dafür wieder eine Reihe von Lesepaten gewinnen, die sich an diesem Tag viel Zeit nahmen, um den Mädchen und Jungen spannende und interessante Geschichte vorstellen zu können.

Der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (CDU), der auch Bürgermeister der Gemeinde Borne ist, beteiligte sich nicht zum ersten Mal an dieser Aktion. Er las den Drittklässlern der Grundschule Wolmirsleben, die in Gruppen mit zwölf Schülern aufgeteilt wurden, jeweils 20 Minuten lang vor. Als Einstieg hatte er das Buch „Wir gehen zur Schule! – Von Kenia bis Amerika“ ausgewählt. Danach folgte „Wie sich der Franz zu helfen wusste“ aus dem Kinderbuch „Geschichten vom Franz“ von Christine Nöstlinger.

„Es war sehr schön und abwechslungsreich und hat natürlich auch Spaß gemacht“, sagte Sven Rosomkiewicz anschließend. Deshalb bot er an, auch im nächsten Jahr wieder zu kommen. Unterstützung erhielt die Grundschule Wolmirsleben auch vom Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), vom Unseburger Naturschützer Joachim Lotzing und weiteren Eltern.

Auch die Mädchen und Jungen der Etgerslebener Kindertagesstätte "Rappelkiste" freuten sich über den Besuch von Bürgermeister Tim Heberling. Foto: Kita Etgersleben

In der Gemeinde Börde-Hakel absolvierte Bürgermeister Tim Heberling an diesem Tag ein umfangreiches Programm. Er besuchte die Grundschule und die Kindertagesstätte in Westeregeln sowie die Kita in Etgersleben. Mitgebracht hatte der hauptberuflich als Polizeibeamter tätige Kommunalpolitiker das Buch von der Bundespolizei „Maxi & Fabi jagen den Piraten“.

„Das war ein schönes Vorlesen. Alle Kinder waren hellauf begeistert. Das Buch, vom dem ich ein Exemplar in der Grundschule und in den Kitas gelassen habe, kam sehr gut an“, schätzte Tim Heberling ein. Auf großes Interesse der Kinder war seine Ausrüstung, über die die Polizeibeamten für ihre Einsätze verfügen, wie zum Beispiel die Schutzweste oder der Einsatzhelm, Handschuhe und Schienbeinschoner, gestoßen. „Diese konnten die Kinder anprobieren“, sagte Tim Heberling. Zudem überreichte er allen Mädchen und Jungen Urkunden der Bundespolizei. In der Grundschule Westeregeln war er so gut angekommen, dass alle Zweitklässler von ihm ein Autogramm haben wollten. „Ich habe auf ihre Zettel geschrieben. Meine Unterschrift haben sich einige dann ausgeschnitten und auf ihre Brotdose geklebt“, sagte der Bürgermeister.