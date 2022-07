Egelner Mulde: Das lange Warten auf Internet-Empfang

Egeln/Unseburg - Derzeit werden drei Fünftel der Haushalte in Tarthun nicht ordnungsgemäß mit einem guten Zugang zum Internet versorgt, schätzte Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg ein. Nicht nur dort, sondern auch in Unseburg sollen die roten Flecken so schnell wie möglich verschwinden, kündigte das Ortsoberhaupt an.