Egelner Schule an der Wasserburg und Industriebau kooperieren

Was die Ganztagsschule in Egeln und die Niederlassung der Industriebau Wernigerode GmbH in Zukunft bei der Berufsfrühorientierung gemeinsam machen wollen.

Egeln/Staßfurt - Ihre geplante enge Zusammenarbeit haben der Niederlassungsleiter der Industriebau Wernigerode GmbH, Peter Kuttner, und der Leiter der Ganztagsschule, Philipp Spengler, in einem Kooperationsvertrag festgeschrieben, den sie am Montagnachmittag am Firmensitz in Löderburg gemeinsam unterzeichneten. Daran nahmen mit Tim und Luis zwei Schüler der Klasse 10b sowie Kuttners Stellvertreter Mario Riedel teil. Letzterer soll nach der Verabschiedung seines Chefs in den Ruhestand in wenigen Monaten dessen Posten übernehmen.