Staßfurt - Auch in diesem Jahr haben die Vorschulkinder der Kindertagesstätte „Bergmännchen“ den Baumbestand auf der Wiese beim Kreisverkehr in Richtung Rathmannsdorf erweitert. Mit viel Begeisterung und Tatendrang setzten sie junge Bäume in Staßfurt in die Erde. Ermöglicht wurde die Aktion erneut durch den „Klimaeuro“ der Salzlandsparkasse. Dank dieser Unterstützung konnten über die Jahre hinweg bereits mehr als 50 Bäume durch die Kinder der Einrichtung gepflanzt werden – ein wertvoller Beitrag zur Begrünung der Stadt und ein anschauliches Umweltprojekt für die Jüngsten.

Schöne Tradition

Dabei folgt die Kita einer schönen Tradition: Jedes Kind, das die Einrichtung verlässt und in die Schule kommt, pflanzt symbolisch einen Baum. So entsteht nach und nach ein lebendiges grünes Andenken an jede Vorschulgruppe – der „Bergmännchenwald“, schreibt Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters.

Ein Plus für unsere Natur – und ein großer Gewinn für die Kinder, die im Rahmen dieses Projekts spielerisch und praxisnah viel über Umwelt, Wachstum und Verantwortung lernen“, freuen sich Leiterin Ines Fischer und das gesamte Team der Kita „Bergmännchen“. Gemeinsam mit der Salzlandsparkasse, dem zuständigen Fachamt der Stadt Staßfurt, dem Stadtpflegebetrieb und der Landschaftsgärtnerei Ziegler wurde die Pflanzaktion erneut zu einem gelungenen Gemeinschaftsprojekt.