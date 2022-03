Eisenbahn: Frühjahrsfest am Lokschuppen Staßfurt

Staßfurt - Die Autos standen fast bis zur Moorstraße. Wer am Wochenende in Staßfurt das Frühjahrsfest am Lokschuppen besuchen wollte, musste mitunter weite Wege auf sich nehmen. Zahlreich strömten die Menschen am frühlingshaften Wochenende auf das Vereinsgelände der Eisenbahnfreunde.

Es wurde ja auch viel geboten. Kindereisenbahn, eine Modellbahn- und Sammlerbörse, eine Ausstellung historischer Straßenfahrzeuge oder eine Modelleisenbahnausstellung des MEF Bernburg. Eisenbahnfans kamen nach erneuter Corona-Pause voll auf ihre Kosten.

Ein besonderer Höhepunkt waren für die Kinder aber natürlich die Führerstandsmitfahrten. Die Schlange war lang: Viele wollten ein Stück mit der historischen Dampflok 35 1097 der IG Traditionslok mitfahren.