Die im Salzlandkreis gegründete Initiative „No teacher no future“ ruft gemeinsam mit Mitstreitern zu einer Demonstration in der nächsten Woche auf dem Domplatz in Magdeburg auf. Was einer der Initiatoren zum Wechsel im Bildungsministerium sagt.

Eltern aus dem Salzlandkreis wollen auch in Magdeburg laut werden

Bernburg/MZ. - Der Bildungsprotest in Sachsen-Anhalt bleibt laut – und wieder kommt die Initiative auch aus dem Salzlandkreis. Am Freitag, 29. August, ab 14 Uhr wollen sich auf dem Domplatz in Magdeburg Eltern, Lehrkräfte und Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt versammeln, um für eine gerechte, nachhaltige und zukunftsfähige Bildungspolitik einzutreten.