Entsteht in Bernburg bald ein neuer Fünfgeschosser?

Bernburg/MZ/tad - Vier Jahre nach dem Abriss des ehemaligen Altenpflegeheims „Rosenblick“ in Bernburg deutet sich eine Wiederbebauung der Brachfläche an der Zepziger Straße an. Wie Holger Dittrich, Dezernent für Stadtentwicklung in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, habe ein Investor einen Bauantrag für ein fünfgeschossiges Wohnhaus gestellt, dessen Kubus sich im Wesentlichen an den Plänen der pleite gegangenen GPV Property Development Limited aus dem bayrischen Benediktbeuern orientiere.