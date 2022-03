Erfahrungen Ehemaliger helfen Staßfurter Abiturienten bei der Suche nach Studium und Uni

Welches Studium passt zu mir? Was kommt auf mich zu? Wer kann Abiturienten bei solchen Fragen besser helfen, als fast Gleichaltrige, die diesbezüglich gemachte Erfahrungen weitergeben? Die Studienorientierungstage am Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt haben sich bewährt.

Daniel Dittmar versucht mit eigenen Erfahrungen und Tipps, Lust auf ein Duales Maschinenbau-Studium zu machen. Allgemein anwendbare Kernsätze von ihm zu einem Studium: „Es braucht viel Eigenverantwortung. Es erzählt niemand mehr, was für euch wichtig ist. Ihr könnt selbst wählen, wem ihr zuhören wollt.“ Partys zum Netzwerk-Knüpfen seien ebenso wichtig wie Arbeitsangebote vom Arbeitgeber.

Staßfurt - Das Konzept der Studienorientierungstage mit ehemaligen Schülern am Dr.-Frank-Gymnasium ist erprobt. „Wir mussten es in diesem Jahr etwas anders gestalten, weil coronabedingt auf Besuche an Unis verzichtet werden musste“, erklärt Andrea Wegner, eine der sechs Tutoren der Oberstufe.