Rundfunk feiert Jubiläum Erinnerung an stolze Staßfurter Geschichte der Rundfunktechnik

100 Jahre Rundfunk – ein Jubiläum, das Ende Oktober begangen werden kann – bedeutet auch 100 Jahre Geschichte der Rundfunktechnik in Staßfurt. Warum der Verein „Freunde der Staßfurter Rundfunk und Fernsehtechnik“ darauf so stolz ist und wie er das Jubiläum nutzen will.