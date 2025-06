An der Kreuzung bei Giersleben hat sich am Dienstag ein Unfall mit einem Traktor und einem Pkw ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen.

Erneut ein Unfall an der Kreuzung bei Giersleben: Zwei Personen werden schwer verletzt

An der Kreuzung Giersleben/Warmsdorf/Amesdorf/Schackenthal ist es Dienstagnachmittag erneut zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Giersleben/Warmsdorf/VS - Bei einem Verkehrsunfall, in den ein Traktor und ein Pkw verwickelt waren, sind am Dienstagnachmittag gegen 16.13 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 72 und der Kreisstraße 1372 bei Giersleben/Warmsdorf zwei Menschen schwer verletzt worden.