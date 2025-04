Am Badesee bei Löderburg wird derzeit viel gewerkelt. Die Vorbereitungen auf den Sommer laufen. Bald soll der See für Gäste öffnen. Es gibt wieder einige Neuigkeiten für Badegäste.

Bagger bei der Arbeit: Ein neuer Spielplatz am Löderburger See entsteht. Foto: Enrico Joo

Löderburger See - Erwin hat viel gesehen, was viele Bilder beweisen. Kap Arkona und weitere Orte auf Rügen, die Ostsee, der Barleber See und sogar ein Selfie mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Schlüssel ist auf Reisen gegangen. Den zwei jungen Frauen ist ein kleines Missgeschick passiert. Als sie am Löderburger See übernachtet hatten, vergaßen sie, den Schlüssel abzugeben. Das teilten sie den Betreibern humorvoll mit. Samt Fotos und Briefe vom Schlüssel namens Erwin.