Nach der Freigabe durch die Politik hat sich in Egeln der Cannabisclub „Happy Weed“ gegründet. Sein Ziel: Ein sicher und legaler Zugang zu hochwertigem Cannabis.

Erste Lizenz zum Anbau für neuen Club in Egeln

Egeln. - In Egeln hat sich nach der Cannabisfreigabe durch die Politik ein neuer Verein mit dem Namen „Happy Weed“ gegründet. „Wir sind der erste Cannabis Social Club in Sachsen-Anhalt mit der Lizenz zum Cannabisanbau, der in Magdeburg erfolgen soll“, sagte dessen Vorsitzender und Präventionsbeauftragter Christian Urbach. Der 35-Jährige ist hauptberuflich spezialisiert auf die Qualitätskontrolle im Pharmabereich, verwaltet den Verein und prüft die Qualität der Pflanzen. Sein Stellvertreter ist Fabian Zeckert. Zum Team gehören weiter Michel Rettig, der den gesamten Anbauprozess überwacht und steuert sowie Chris Müller und Kevin Kondziella, die ihn dabei als Assistenten unterstützen. Martin Zimmermann pflegt und entwickelt als IT-Spezialist das Kontrollsystem.