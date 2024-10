Der Unternehmer Burghard Feldmann hat Angst, dass die Westeregelner durch neue Windräder in der Gemarkung Kroppenstedt bald um ihren Schlaf gebracht werden. Dort könnten bis zu sieben neue Anlagen entstehen.

Westeregeln - Die geplante Erweiterung des Windparks Kroppenstedt stößt in der Nachbargemeinde Börde-Hakel, speziell im angrenzenden Ortsteil Westeregeln auf Kritik. „Wir haben Angst, dass wir nachts gar nicht mehr schlafen können“, sagte der Unternehmer Hans-Burkhardt Feldmann in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Börde-Hakel-Gemeinderates in Westeregeln. Ihm reiche schon die Lärmbelästigung durch die vorhandenen Windkraftanlagen.