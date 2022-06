Es wird queer: Melanie Müller direkt aus dem Big-Brother-Container an den Schachtsee in Wolmirsleben

Wolmirsleben - Am Großen Schachtsee in Wolmirsleben laufen die Vorbereitungen für die nächsten Veranstaltungen auf Hochtouren. „We are queer", heißt es dort am nächsten Sonnabend, dem 28. August, ab 15 bis 2 Uhr. Dann ist auch die ehemalige RTL-Dschungelqueen Melanie Müller wieder mit von der Partie. Sie war in diesem Jahr der Star am Wolmirslebener See, wo sie mit ihrer Familie an den Wochenenden wohnt und zur Freude der Gäste nicht nur in der Gastronomie aushilft, sondern auch mal auf die Bühne geht.