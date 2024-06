Hecklingen/VS - Die Radfahrer, die auf dem Europaradweg R1 den Salzlandkreis durchqueren, werden – wenn alles klappt – bereits im August aus Richtung Neu Königsaue/B180 kommend nicht mehr durch die Feldflur an Hecklingen vorbeigeführt, sondern die Stadt auf einer neuen Trasse direkt ansteuern.

Bislang machte der R1 kurz vor Hecklingen einen Bogen nach links und ging am Naturschutzgebiet „Weinbergsgrund“ in Gaensefurth und am ehemaligen Sport- und Freizeitpark vorbei zur Brücke am ehemaligen Gasthof „Gans und gar“ in Richtung Staßfurt-Nord.

Arbeiten liegen im Zeitplan

In Zukunft verläuft die Strecke über den Quedlinburger Weg, das Wohngebiet „Pfarrbreite“ und die Friedrichstraße direkt zur Basilika, die an der „Straße der Romanik“ steht. Von dort aus werden die Radfahrer über die Hermann-Danz-Straße und die Spellgasse zum Friedhofsberg und dann direkt zur Brücke nach Gaensefurth geführt. Dafür wurden zum Beispiel auch der rumpelige Feldweg vom Friedhof zum Gewerbegebiet und der Pflaumenweg in Gaensefurth erneuert und mit einer Asphaltdecke versehen.

„Zum aktuellen Stand des R1-Ausbaus in Hecklingen können wir sagen: Wir liegen mit den notwendigen Arbeiten im Zeitplan. Die Abschnitte 4 und 5 der Projektphase 1 sind bereits asphaltiert. Die Beschilderung erfolgt noch“, sagte Landkreissprecher Marko Jeschor der Volksstimme. Der Abschnitt 4 umfasst die 1.025 Meter lange Strecke im Quedlinburger Weg, für die Baukosten in Höhe von 413.918 Euro veranschlagt wurden. Hier ist eine Befahrung laut Jeschor bereits möglich.

Das Gleiche trifft auf den 25 Meter langen Abschnitt 5 von der Bundesstraße 180 in Richtung Hecklingen zu. Er ist mit 30.638 Euro veranschlagt worden. In Ausbau befindet sich noch der 1,124 Kilometer lange Abschnitt des Pflaumenweges in Gaensefurth. Er stellt eine Investition in Höhe von 415.609 Euro dar. Das gilt auch für den 148 Meter langen Anschluss von der B 180 in Richtung Neu Königsaue.

Hohe Förderung ermöglicht den Bau

„Wir gehen aufgrund des Baufortschritts davon aus, dass wir bereits im August den R1 in Hecklingen für den Verkehr freigeben können. Das freut uns für die Stadt, weil Radfahrer dann direkt in den Ort geleitet werden“, sagte Marko Jeschor.

Seinen Worten zufolge kann dieses wichtige Projekt, das den Radtourismus im Salzlandkreis attraktiver machen soll, dank einer Förderung aus der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ umgesetzt werden. Darüber hinaus würden Gelder aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR und Eigenmittel der beteiligten Kommunen zum Einsatz kommen, so der Landkreissprecher.