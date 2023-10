Hecklingen - Am Ortsrand von Hecklingen liegt ein ganz besonderes Stück Natur: Salzhaltiges Grundwasser lässt dort eine Vegetation entstehen, wie es sie sonst nur in Küstengebieten gibt. Spezialisierte Pflanzen wie zum Beispiel Queller und Strandaster kommen mit dem hohen Salzgehalt des Bodens zurecht und bieten zahlreichen Vögeln, Insekten und Schnecken eine Heimat.

In enger Zusammenarbeit mit der Flächeneigentümerin, der Nabu-Stiftung „Nationales Naturerbe“ sowie der lokalen Naturschutzbehörde sorgen nun halbwilde Konikpferde der Köthener Naturschutz und Landschaftspflege gGmbH Primigenius für das Erblühen der Salzwiesen. Überhandnehmende Gräser sowie Schilf sehen diese Tiere als Delikatesse und geben den seltenen Salzwiesenarten eine Chance zu bestehen.

Die Salzstelle Hecklingen ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt und seit 1926 eines der ersten Naturschutzgebiete Deutschlands. Es stellt laut Landesverwaltungsamt „eine der bedeutendsten und wissenschaftlich am gründlichsten untersuchten Binnenlandsalzstellen Mitteleuropas“ dar.

Geführte Wanderung

Das Areal ist Teil des europaweiten Natura-2000-Verbundes und nach der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt. Dabei handelt es sich um Europäische Schutzgebiete für Natur und Landschaft. Durch den Schutz ausgewählter Pflanzen- (Flora) und Tierarten (Fauna) sowie deren Lebensräume (Habitate) soll der Artenschwund in unserer Kulturlandschaft gestoppt und die Vernetzung der Lebensräume erhalten werden.

„Die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des FFH-Gebietes beruht insbesondere auf dem Vorkommen des extrem gefährdeten Lebensraumtypes der natürlichen Binnensalzstellen, der dementsprechend als prioritärer Lebensraum gemäß der FFH-Richtlinie eingestuft ist. Natürliche Binnensalzstellen weisen eine sehr geringe Verbreitung auf und beherbergen Pflanzen- und Tierarten, die ausschließlich hier bekannt sind“, sagte die Sprecherin des Landesverwaltungsamtes Denise Vopel der Volksstimme.

Die Primigenius gGmbH plant am Freitag, 20. Oktober, eine geführte Wanderung auf die Salzwiesen gemeinsam mit dem Nabu-Regionalverband Köthen. Treffpunkt zu dieser Exkursion ist um 16.30 Uhr am Parkplatz Gänsefurther Straße/Birkenweg in der Nähe der Firma ABG Bauservice in Hecklingen. Die Wegstrecke beträgt ungefähr zwei Kilometer. Die Dauer der kostenfreien Veranstaltung wurde mit zirka zwei Stunden angegeben. Die Teilnahme ist unabhängig von einer Nabu-Mitgliedschaft möglich. Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@ nabu-koethen.de wird erbeten, ist jedoch nicht erforderlich.

Primigenius ist ein Tochterunternehmen des Nabu-Regionalverbandes Köthen und betreut seit 2002 extensive Ganzjahresweiden mit Koniks, Heckrindern und Pommern-Schafen.