Fall Josefine H. aus Aschersleben: Das ist der aktuelle Stand 

Auf dem Holzmarkt war die Anteilnahme und Trauer besonders groß nach dem Tod der 14-jährigen Josefine H. aus Aschersleben. Jetzt gibt es neue Entwicklungen in dem Fall.

Aschersleben - Josefine H. aus Aschersleben wird für immer 14 Jahre alt bleiben. Ihr Ex-Freund, zum Tatzeitpunkt ebenfalls erst 14 Jahre alt, steht unter dringendem Tatverdacht, die Jugendliche kaltblütig ermordet zu haben. Seit seinem Geständnis sitzt er in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt Raßnitz. Wie ist der aktuelle Stand und wann wird die zuständige Staatsanwaltschaft in Magdeburg Anklage erheben?