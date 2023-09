Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen, wie die Menschen im Land verschiedene Bereichen des täglichen Lebens sehen. Wie Bernburg, Staßfurt und Umgebung bei der Umfrage abgeschnitten haben.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Ein Platz an der Sonne: Egeln im Nordwesten des Salzlandkreises landete landesweit auf dem dritten Platz. Ist es deshalb dort lebenswerter?

Bernburg/Staßfurt - Rund um die Wasserburg Egeln lebt es sich am besten im Salzlandkreis – und nur an zwei Orten besser in ganz Sachsen-Anhalt. Das jedenfalls lässt ein Blick auf die Gesamtnote vermuten, die die Bürger der Stadt bei der Online-Umfrage „FamilienLeben“ gegeben haben.