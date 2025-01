Weil aus einer Toilette im Keller dichter Qualm durch die Räume der Berufsschule in Staßfurt zog, mussten die 280 Schüler das Gebäude verlassen. Für heute fällt der Unterricht aus. Das ist bisher bekannt.

Feuer im Keller: Brand in der Berufsschule in Staßfurt sorgt für Aufregung

Staßfurt. - Der Fahrstuhl brennt – so oder ähnlich lauten erste Informationen, die kurz nach 8 Uhr verbreitet werden. Eine Horrorvorstellung. Erst recht, wenn sie eine öffentliche Einrichtung betreffen wie die Berufsbildenden Schulen (BBS) des Salzlandkreises. Hier am Standort Staßfurt befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 280 Schüler im Gebäude an der Salzwerkstraße (Bernburger Straße).