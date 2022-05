In Plötzkau (Salzlandkreis) treibt ein Feuerteufel sein Unwesen - er hat es auf Weiden abgesehen.

Zum dritten Mal brannte in Plötzkau eine Kopfweide.

Plötzkau/MZ - In Plötzkau treibt offenbar ein Feuerteufel sein Unwesen und hält die Retter der örtlichen Feuerwehr in Atem. Binnen weniger Tage ist bereits die dritte Weide nahe des alten Saalearms angezündet worden. „Das kann langsam kein Zufall mehr sein“, sagt Wehrleiter Andreas Braun, der mit den Rettern zuletzt am Donnerstagabend zu den Weiden ausrücken musste.