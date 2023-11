Ein Wohnhaus in Ilberstedt ist nach einem Brand am Donnerstagvormittag größtenteils nicht mehr bewohnbar. Doch die Bewohner hatten Glück im Unglück.

Brand in Ilberstedt: Wohnzimmer geht in Flammen auf - Obergeschoss zerstört

Nach einem Wohnungsbrand in Ilberstedt sind große Teile des Hauses nicht mehr bewohnbar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ilberstedt/MZ. - Sirenengeheul am Donnerstagvormittag in Ilberstedt: Wegen eines Wohnungsbranden an der Lindenstraße, der Hauptverkehrsader des Ortes, sind die Retter der Feuerwehren Ilberstedt, Güsten und Plötzkau zu Hilfe gerufen worden. „Als wir ankamen, quoll schon dicker schwarzer Rauch aus einem der Fenster im Obergeschoss“, schildert Einsatzleiter Marcus Glaß.