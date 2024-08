Die EMS und die Stadt Egeln laden alle Filmfreunde am 23. August auf die Wasserburg ein. Dort wird dieses Mal unter freiem Himmel die Tragik-Komödie „Ziemlich beste Freunde“ gezeigt.

Filmvergnügen in Egeln: Dieser Streifen läuft beim nächsten EMS-Kult-Kino auf der Wasserburg

Der Pressesprecher der EMS, Frank Sieweck (links), und Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner präsentieren das Plakat für das EMS-Kult-Kino am 23. August auf der Wasserburg.

Egeln/VS - Auch in diesem Jahr wird es in Egeln wieder das EMS-Kult-Kino geben. Dabei handelt es sich um die neunte Vorstellung seit 2011. Damals war die Bördestadt von dem regionalen Energieversorger in das Programm seiner Veranstaltungsorte aufgenommen worden.