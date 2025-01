Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen aus Stadt und Kreis im Dezember 1974 bewegt hat.

Staßfurt. - Der Weihnachtsmann wurde auch vor 50 Jahren von den Kindern am ersten Adventssonnabend, um 15 Uhr in der Kreisstadt auf dem Weihnachtsmarkt begrüßt. In seinem Gefolge waren viele beliebte Märchenfiguren, zu deren Gestaltung die Kindergärten und Schulen der Stadt beigetragen hatten. Der Weihnachtsmann verteilte Süßigkeiten. Da wundert es nicht, dass Kinder und Eltern begeistert waren.